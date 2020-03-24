海巡署偵防分署22日查獲越南籍偷渡犯31名，24日早上發現有6人從留置室破窗逃脫。分署表示，早上7點要幫他們量測體溫時才發現有兩間共6人不見了，研判昨晚9時許就已經逃走，目前正在全力追緝中。

(中時 )