海巡署逮捕越南籍31名偷渡犯 凌晨6人破窗逃逸 11:452020/03/24 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 海巡署偵防分署22日查獲越南籍偷渡犯31名，24日早上發現有6人從留置室破窗逃脫。（摘自偵防分署臉書／陳淑娥台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 海巡署偵防分署22日查獲越南籍偷渡犯31名，24日早上發現有6人從留置室破窗逃脫。分署表示，早上7點要幫他們量測體溫時才發現有兩間共6人不見了，研判昨晚9時許就已經逃走，目前正在全力追緝中。 (中時 ) #偷渡犯 #發現 #越南 #海巡署 #留置室 也許您會感興趣 推薦閱讀 得力越南廠扮成長引擎 擬新建產線 04:102020/03/20 證券．權證 越南女酒後騎車自摔關渡橋頭 頭部重創亡 09:532020/03/20 社會 大陸漁船衝撞海巡艦艇 綠委憂共軍對離島動武 17:362020/03/20 政治 台人抵越南遭集中隔離收費300美元 外交部：檢疫旅館費用 18:522020/03/20 政治 寧可檢測全陰 也不要少驗陽性1人 04:102020/03/21 生活新聞 越南即日起暫停外國人入境 外交部提醒民眾注意 13:002020/03/22 政治 堵住防疫破口 海巡緝獲31名越南人偷渡 19:012020/03/22 社會 31名越客偷渡 屏檢疫級戰備逮人 04:102020/03/23 社會新聞 蘭陽溪口驚見擱淺瓜頭鯨 海巡急救援可惜難挽回 16:582020/03/23 社會 獨》越南禁航班降落？越南駐台辦事處否認並希望華航長榮續飛 21:582020/03/23 財經 社會熱門新聞 社會10點檔》舞女分屍案北宜公路尋不著屍塊 陰風吹土公仔手中鐮刀飛起… - 社會 人夫偷吃小3判無罪 手機「拍拍」聲逆轉了 - 社會 計程車之狼下藥性侵女大生與保險員 判刑11年半 - 社會 妥瑞氏生遭同學步步進逼刺死 行凶畫面曝光 - 社會 郵局經理投資失利 進入金庫拿假鈔換真鈔2年盜600萬 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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