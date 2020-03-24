為擴大青年認同與培育，國民黨台北市議員徐巧芯推動的「日知學塾」今正式啟動，擔任大師講座的前新北市長朱立倫現身支持，被外界解讀培育朱家軍，布局2024總統大選。對此，朱立倫上午受訪表示，本來就要「分進合擊」，很快地會有「好多個團體舉辦這類活動」。詢及正布局選明年黨主席，朱說，「我要布局的話，就直接選就好啊！」

朱立倫上午受訪表示，今天是藍營自我反省，檢討如何多跟年輕人接觸，不管是國民黨中央或各個民意代表，都願意支持「日知學塾」，提供機會給年輕人學習與實習，對新任黨主席江啟臣與黨中央都是很好管道，本來就要「分進合擊」。

詢及未來朱家軍陣容日益龐大，朱立倫解釋，國民黨現在沒有分哪一家軍，嚴格說來，大家都屬於泛藍軍，一起來努力。他透露，除了日知學塾外，很快地還會有「好多個團體要舉辦這類活動」，但有的屬於政治工作者，有的是專業性質，辦理方式不同，多元發展，包含前閣揆江宜樺也在推動年輕人，都可彙整起來作為更大力量。

媒體追問，因此要培育年輕人布局明年黨主席改選？朱立倫說，「我要布局的話，就直接選就好啊」，藍營現在需要更多元聲音、年輕化發展，不為個人、權位，「3個月年我講這句話，你們好像…還覺得是嗎？」

至於百年老店的國民黨如何用年輕化語言和老人溝通，朱立倫表示，不只和老人溝通，要和每一位都溝通，這次看得出來大家已經逐漸凝聚共識，一定要世代合作，否則台灣就變成一種聲音、一黨獨大，最不願樂見的情況。

(中時 )