澳門特首：澳門不會關閉娛樂場所或販售酒類 11:382020/03/24 中時 蔡宗霖 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖為澳門賭場（圖／東網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳門今日宣布更嚴格的入境限制措施，澳門特首賀一誠表示，明日（25日）起大陸、香港及台灣居民14日內曾有外國旅遊史的人士將禁止入境，並停止澳門機場轉機服務。另外是會否仿效香港禁止娛樂場所販售酒類，賀一誠表示，目前不會禁止賣酒或關閉娛樂場所。 賀一誠說，澳門近日的發現的確診個案均屬境外輸入，目前首要是「捉住源頭」，不要讓病毒在社區擴散。他表示，目前不會禁止賣酒或關閉娛樂場所，免讓市民感到恐慌。他強調，會這樣說不是要評論其他地區的做法，而是要尊重別人的法律及制度。 (中時 ) #澳門 #娛樂 #場所 #娛樂場所 #香港 也許您會感興趣 推薦閱讀 蘆竹警臨檢KTV、網咖公共場所 呼籲防疫期間少涉足 17:292020/03/21 社會 動盪害港 經濟自由度指數王座易主 04:092020/03/22 話題觀察 桃園警方防疫臨檢 有業者配合自主歇業14天 21:552020/03/22 社會 澳洲周一中午起 關閉全國娛樂場所與教堂 23:172020/03/22 國際 聲色場所沒「疫」樣 警強勢臨檢要揪居家檢疫者 23:182020/03/22 社會 擴大消費場所查察？侯友宜：有些場所也會評估 10:092020/03/23 政治 防居家隔離趴趴走 台中5家大型夜店停業2周 12:552020/03/23 生活 執法無空窗防疫無死角 樹林警執行防疫擴大臨檢 13:322020/03/23 社會 嚴抓居家檢疫落跑 新北警擴大臨檢 15:212020/03/23 社會 新北7群聚場所不配合 侯友宜：派警察站崗盤查 11:162020/03/24 生活 兩岸熱門新聞 男鐵鍊栓16歲少女「囚地洞蹂躪24天」下場出爐！ - 兩岸 快訊！美新冠肺炎確診超過35000 躍全球第3 - 兩岸 白宮疫情專家：川普有些話不符事實 但我攔不住 - 兩岸 美驅逐艦南海試射飛彈 王定宇：北京可能有大事 - 兩岸 新冠肺炎無症狀感染者如何防護？ 武漢官方回應 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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