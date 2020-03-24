澳門今日宣布更嚴格的入境限制措施，澳門特首賀一誠表示，明日（25日）起大陸、香港及台灣居民14日內曾有外國旅遊史的人士將禁止入境，並停止澳門機場轉機服務。另外是會否仿效香港禁止娛樂場所販售酒類，賀一誠表示，目前不會禁止賣酒或關閉娛樂場所。

賀一誠說，澳門近日的發現的確診個案均屬境外輸入，目前首要是「捉住源頭」，不要讓病毒在社區擴散。他表示，目前不會禁止賣酒或關閉娛樂場所，免讓市民感到恐慌。他強調，會這樣說不是要評論其他地區的做法，而是要尊重別人的法律及制度。

(中時 )