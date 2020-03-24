高齡80歲的「刈包吉」廖榮吉（中），24日在龍山寺前免費發送3000包衛生紙、500個包子、500個粽子給寒士送暖。（張穎齊攝）

高齡80歲的「刈包吉」廖榮吉，24日在龍山寺前免費發送3000包衛生紙、500個包子、500個粽子給寒士送暖。（張穎齊攝）

高齡80歲的「刈包吉」廖榮吉（中），24日在龍山寺前免費發送3000包衛生紙、500個包子、500個粽子給寒士，現場大排長龍。（張穎齊攝）

新冠肺炎疫情嚴峻，衛生紙等物資紛紛被搶光，在北市萬華區賣刈包出名的「刈包吉」廖榮吉，高齡80歲，24日在龍山寺前免費發送3000包衛生紙、500個包子、500個粽子，給寒士送暖，原本宣稱今年要辦最終場引退的他，加碼宣布端午節還要再發粽子，讓寒士面臨疫情尚可飽餐一頓。

廖榮吉自1985年起，35年來辦了25次寒士宴，每次都讓寒士吃飽飽，但每場的辦桌、搭棚以及食材等，初估也要300多萬，一場寒士宴辦下來得耗資500萬元，讓廖榮吉的身心和經費都「力不從心」，於是對外宣告今年1月22日連續3天辦的愛心宴是他退出江湖的最後一場。

不過，廖榮吉24日再度重出江湖，大方發送3000包衛生紙、500個包子，不問身分，每人限領2包衛生紙、1個包子，一大清早，就聚集眾多寒士紛紛排隊，原本預定上午10時才開始的他，提早9時30分發放，不一會兒，包子就全數發完，使得他當場加碼再發500個肉粽，端午節也還會再發。

「大家買不到衛生紙沒關係，我買得到！」廖榮吉表示，現在疫情期間，即便有關係也買不到口罩，但衛生紙的話，他買得到，他不囉嗦直接跟衛生紙老闆用現金2萬5000元買下3000包，看到大家開心，他就快樂，「本來還要買5000包呢！」

現場排隊的張先生表示，他今年1月也參加過愛心宴，原本以為是廖榮吉辦的最後一場，有點難過，但後來聽說廖又要「復出」了，所以他這天一大早就來排隊領取衛生紙跟肉粽，非常感謝廖的善心義舉，讓他可以在疫情期間好好度日。

(中時 )