抓到了！新冠肺炎疫情全球升溫，台灣確診案例逼進200例，第二波境外移入案例大爆發，中央規定入境國人皆須居家檢疫14天，不過，國道警第七大隊快官分隊員警23日晚間9點在國道三號和美交流道入口匝道攔查到38歲高雄市陳姓男子，20日才剛從香港返台就趴趴走，立刻聯繫高雄市政府衛生局等單位。

陳姓男子當時疑似因不熟而迷路，將車違規臨停在槽化線上，國道警方發現後前往示意請他趕快離開，不料他開走後開車駛離時、行車卻搖搖晃晃，引發警方懷疑，再度開警車趨前攔查。

國道警方表示，疫情爆發後，就有配發防疫物資，因此同仁執勤時皆須配戴口罩，當時警車示意引導陳男將車開至避車彎，要他下車接受盤查，經M-police行動電腦查詢發現，陳男竟是居家檢疫對象。

國道警方不敢大意，趕緊全副武裝趨前盤查，當下立即連繫高雄市衛生局、鼓山區公所，雙方約定凌晨1點在陳男住處碰面，包括里長、區公所民政人員等也都立即前往陳家守候。

陳男向警方供稱，要前往台中市潭子區訪友，不料路況不熟走錯路，才會走到和美交流道南下入口匝道。幸好被國道七隊及時攔查，警方陳男將因違反《傳染病防治法》面臨最高100萬元的罰款。

(中時 )