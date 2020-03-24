「還榮」國際公司遭檢舉涉嫌藉招攬投資美國礦業公司，保證還本，年息高達18％，自2011年起迄今吸金逾11億元，調查局台北市調查處23日兵分7路搜索，並約談還榮公司負責人李蓮芝及張、牟姓員工等3人到案，依涉嫌違反《銀行法》移送台北地檢署，檢方晚間訊後諭令李蓮芝以50萬元交保，另張、牟2人各以20萬、30萬元交保，3人均限制出境、出海。

調查局日前接獲檢舉循線追查發現，還榮公司負責人李蓮芝明知美國礦業公司Minerals Mining Corporation 股票（MMC ）屬外國公司股票，而依據《證券交易法》規定，屬於主管機關行政院金管會核定之有價證券，但李女卻未經金管會許可，自2011年至今，涉嫌居間、代理招攬投資業務。

調查局查出，李女為取信投資人，而與投資人簽署「借款協議書」，除強調「保證還本」外，還加計年息18％，自2011年迄今，吸金逾11億元，受害人數初估超過上百人。

台北地檢署昨天指揮調查局台北市調查處，共計搜索李女辦公室及住處等7處地點，並約談李女及張姓、牟姓2名員工到案。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)