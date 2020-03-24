61歲美國女星瑪丹娜（Madonna）經常在社群媒體分享私生活，昨（23日）她自PO全裸泡澡影片，但竟稱新冠肺炎「人人平等，沒有歧視」，發言引來正反兩面網友論戰。

61歲女星瑪丹娜臉部超緊，已經看不出表情。（合成圖／madonna IG）

瑪丹娜目前人在法國並實行居家檢疫，可能是太過無聊，在IG上狂PO自拍影片，例如拿著梳子當麥克風，雖然激動唱歌，但塑膠臉竟完全沒有表情，相當驚人。

昨日瑪丹娜不改年輕時的大膽作風，將全裸入浴照、影片貼出，並大剌剌寫下「新冠肺炎沒有歧視」，並在影片中提到，新冠肺炎不論你多有錢、多有名、多幽默、多聰明、住哪裡、幾歲、能說出多棒的故事，新冠肺炎讓人人平等，這是一件既糟糕又很棒的事。」

瑪丹娜遭大批網友狂酸，連名模Ellie Gonsalves也加入回文。（圖／madonna IG）

少數粉絲回文表示「事實」，但名模Ellie Gonsalves忍不住留言狂酸：「這是我今天看到最戲劇性的事了」。大多數網友則炮火連連，紛紛表示「妳是住在哪一個星球啊」、「在五星級酒店的浴缸裡胡說八道」、「妳有錢買最好的設備」、「是撒旦在幫妳拍影片吧」、「毫無理智」、「妳看起來像一塊矽膠」、「閉嘴吧妳」。

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(中時電子報)