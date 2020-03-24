軟銀可能出售140億美元阿里巴巴股份 11:412020/03/24 旺報 林汪靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 有知情人士表示，日本軟銀集團計畫出售價值約140億（美元，下同）的阿里巴巴股份，作為其23日宣布的出售資產以籌集4.5兆日元資金計畫的一部分。 據《新浪財經》引述外媒報導，一名知情人士表示，軟銀還考慮透過出售電信子公司SoftBank Corp的股份以及與T-Mobile US合併後的斯普林特公司部分股份來籌集剩餘資金， 上述人士指出，軟銀出售的阿里巴巴股份可能在120億到150億元之間。 (旺報 ) #股份 #阿里巴 #阿里巴巴 #計畫 #資金 也許您會感興趣 推薦閱讀 國農牛乳出現非天守實業股份有限公司製造包裝產品 10:532020/03/20 生活 駿熠電20日通過執行庫藏股 19:292020/03/20 財經 敦南去年EPS 1.59元 延後與達爾合併股份轉換基準日 19:312020/03/20 財經 肖想吃天鵝肉？馬雲曝瘋狂致勝心法 21:002020/03/20 日常 大陸新冠肺炎防治手冊多語版 分享219國及地區 21:252020/03/20 兩岸 鈺齊-KY實施庫藏股 擬買回1,000張 21:422020/03/20 財經 陸去年智慧音箱出貨倍增 阿里巴巴 奪出貨王寶座 04:102020/03/21 全球財經 鈺齊自救 擬買回千張庫藏股 04:102020/03/23 證券．權證 歐陽娜娜「阿里巴巴」員工證曝光 年薪逾百萬人民幣 17:012020/03/23 娛樂 宏全24日起至5月22日 擬買回1萬張庫藏股 21:122020/03/23 財經 財經熱門新聞 美股慘崩30％還沒完！專家驚爆下波屠殺日 - 財經 哪有這麼好康！北市大安區整棟華廈拍出價一坪僅20萬 - 財經 17萬人買0056高股息ETF 今年可能不配息？ - 財經 大賣空重演 做空美股近1個月獲利3440億美元 - 財經 保單零利率時代 即將來臨 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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