有知情人士表示，日本軟銀集團計畫出售價值約140億（美元，下同）的阿里巴巴股份，作為其23日宣布的出售資產以籌集4.5兆日元資金計畫的一部分。

據《新浪財經》引述外媒報導，一名知情人士表示，軟銀還考慮透過出售電信子公司SoftBank Corp的股份以及與T-Mobile US合併後的斯普林特公司部分股份來籌集剩餘資金，

上述人士指出，軟銀出售的阿里巴巴股份可能在120億到150億元之間。

(旺報 )