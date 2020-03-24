西安市教育局表示，按照陝西省教育廳2020年春季學期開學工作安排，3月30日，西安市高三年級開學；4月7日，初三和中職學校畢業班開學。以上為西安市首批開學學段。西安市將採取多項措施積極做好開學準備工作。

西安市首批開學共涉及學校529所，其中，高三年級學校167所，初三年級學校302所，中等職業學校60所；共涉及學生15.6萬人，其中，高三年級學生5.12萬人，初三年級學生8.85萬人，中等職業學校畢業班學生1.63萬人；共涉及教師5.08萬人，其中，中學教師4.7萬人，中等職業學校教師0.38萬人。

西安市要求開學報到後，各學校嚴格執行校園封閉化管理，在師生入校、教學、活動、就餐、放學、住宿等方面合理管控，實行全過程分段錯時，統籌教室資源擴大班級間隔等措施，最大限度減少人員聚集。

各學校在開學前對教室、宿舍、食堂等重點區域和校車、電梯、鍋爐等設施設備進行全覆蓋、拉網式排查，在衛健部門指導下開展校園環境清潔消殺工作。按照衛生疾控工作要求，每校設置臨時觀察區，設置有水源、相應藥品的隔離觀察室，對校園洗手設施、供餐設施進行修繕和完備。

在高三、初三、中職畢業班開學之前，西安市政府將按照每人每天2只、至少10天的數量為首批進入開學的學生和老師免費提供400萬隻口罩。

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(旺報 )