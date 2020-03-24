棒辣椒(6468)母公司網石公司(Netmarble Corporation)宣布，根據App Annie最新公布的「2020前52名發行商」排行榜，網石獲第6名的佳績，本次調查是根據2019年全球手遊市場銷售成績作為評選基準。

根據手機應用程式市調網站App Annie公布的資訊指出，網石遊戲去年在蘋果App Store及Google Play雙平台銷售成績獲得第6名，前5名則分別是騰訊、網易、動視暴雪、超級細胞和萬代南夢宮娛樂，網石公司曾在2015年獲選前52大發行商之首，加上今天公布的2019年銷售排行，已經連續5年獲得前10名的成績。

網石公司共同CEO李承元指出，網石推出的《七大罪：光與暗之交戰》、《THE KING OF FIGHTERS ALLSTAR》、《KOONGYA Draw Party》和《BTS WORLD》等遊戲，在全球市場上獲得極大的迴響，並有著非常有競爭力的遊戲品質。今年將會著重強化在全球的競爭力，帶來多款自己品牌以及使用全球知名IP製作的遊戲，包含《A3: Still Alive》、《Seven Knights Revolution》、《二之國：交錯世界》等遊戲。

網石公司近期在全球手遊市場中取得佳績，包含3月3日在全球150個地區推出的3A級手遊《七大罪：光與暗之交戰》，累積在一周的時間內，獲得超過700萬下載數。此外，《七大罪：光與暗之交戰》也在全球主要市場取得佳績，包含在台灣獲得雙平台下載排行榜冠軍，北美iOS暢銷排行榜榮獲第10名、也在法國創下雙平台拿下雙冠軍的成績。

(時報資訊)