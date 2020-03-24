記憶體模組廠股利政策陸續出爐，隨著去年獲利逆勢上升，宇瞻(8271)現金股利殖利率超過7%，品安(8088)擬配息2.08元，殖利率最高，約為一成。目前已公布股利政策的5家記憶體模組廠，殖利率都超過5%水準。
品安積極提升代工業務比重的策略奏效，2019年稅後淨利1.44億元，年增約3.45倍，創下6年來新高，每股純益2.37元。品安每股將配發2.08元現金股息，23日股價收在20.4元，殖利率高達10.2%。
宇瞻去年獲利也逆勢成長，每股將配發2.55元現金股息，以23日股價32.15元計，殖利率約7.93%。
創見(2451)每股將配發3.6元現金股息，另以資本公積每股配發0.9元現金，合計每股配發4.5元現金，以23日收盤價66.3元計，殖利率約6.79%。
宜鼎(5289)去年獲利突破10億元，創新高，每股純益12.72元，穩居記憶體模組每股獲利王。宜鼎每股將配發7.5元現金股息，及0.2元股票股利，以23日收盤價134.5元計，現金股息殖利率為5.58%。
廣穎(4973)去年除將市場重心由新興國家轉往歐洲、美國與日本等先進國家，並積極強攻工業控制等領域，獲利創3年來新高，EPS 1.5元。廣穎每股將配發1.2元現金股息，23日股價收在20.6元，殖利率約5.83%。
(時報資訊)
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