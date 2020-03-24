因新冠狀病毒全球大流行的衝擊持續擴大，推特（Twitter）與半導體設備大廠應用材料（Applied Materials）周一宣布撤回業績預測。

周一應材股價收漲5.74%，收在40.17美元，盤後漲2.32%，報41.10美元。推特周一收漲3.05%，為24.69美元，盤後目前漲0.85%，稍早前一度跌逾2%。

推特表示，這波疫情導致近幾周來廣告業務縮水，首季營收將較前一年同期略為下滑，且GAAP營業損益將出現紅字。但另一方面，由於人們湧進該社群平台獲取新冠肺炎疫情的最新發展，用戶數仍持續增加。該公司先前預期第一季營收將介於8.25億～8.85億美元。

加入其他晶片製造商與半導體設備廠不是調降、就是撤回營運展望的行例，應材周一宣布，因供應鏈與製造業務受新冠肺炎疫情影響，將撤銷第二財季業績預測。該公司表示，美國與世界各地相繼祭出的封城鎖國措施，以及全世界飛機航班大減，已嚴重打亂供應鏈。

(時報資訊)