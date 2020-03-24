根據IDC(國際數據資訊)最新全球公有雲服務市場追蹤半年報(IDC Worldwide Semiannual Public Cloud Services Tracker)，2019上半年台灣公有雲IaaS(基礎建設即服務)市場規模達1.39億美元，年成長率25.6%。前三大公有雲業者AWS、Microsoft、Google在台灣公有雲IaaS市場的市占率合計76.3%，台灣本地前兩大公有雲業者中華電(2412)和遠傳(4904)分居第四和第五，前五大業者市場占有率約87%。

全球企業進行數位轉型的過程中，公有雲上龐大的運算、存儲資源是企業轉型時所不可或缺的利器，因此全球公有雲主要廠商包括 AWS、Microsoft、Google等近年來無不積極地搶占台灣企業市場客戶，並極力擴展在本地的經銷夥伴和業務開發人力。三大公有雲業者中，AWS是最早進入台灣市場的業者，經過多年耕耘，在人力編制、服務內容品項和客戶數等方面都明顯處於領先的位置；Microsoft雖在台灣推出Azure的服務時間晚於同業，但挾其Windows Server和Office 365在台灣IT產業所具備的影響力，短短數年間佔有率快速提升。Google是三大公有雲業者中唯一在台灣本地有建置資料中心的業者，加上具備獨家光纖海纜的優勢，因此相對同業能提供更低延遲的雲服務，加上近年積極招募人才加入Google Cloud團隊，已逐漸打入各垂直市場。

本土業者方面，兩大業者近年對公有雲市場發展策略愈趨積極，除繼續推動自有品牌雲服務外，也開始加入三大公有雲業者的本地經銷夥伴行列。例如：中華電信國際分公司銷售AWS雲服務產品給本地企業用戶，遠傳電信在2019上半年收購Nextlink(博弘雲端科技)後，亦成為AWS的台灣主要經銷夥伴；另外Microsoft、Google也和台灣三大電信業者達成一定程度的合作關係。身為台灣公有雲市場的在地領導品牌，中華電信hicloud面對國外公有雲業者的積極搶攻，仍可以保持每年兩位數的營收成長，主要歸功於其較早進入本地企業市場、以及具備電路、VPN、資安和既有通路的優勢，加上資料流量的計價模式和三大公有雲業者相異，使中華電信能提供更具競爭力的價格給本地企業用戶。另一本土公有雲業者遠傳電信亦具備相似的特點，加上政府的法規要求限制某些產業如：政府單位、銀行與醫院等資料上雲不能離境，因此台灣電信業者在本地公有雲市場仍有相當大的空間可以發展。

IDC台灣資深分析師葉振男認為，三大公有雲業者目前冀望半導體市場的EDA和大型企業所採用SAP能加速導入公有雲服務，透過公有雲彈性且極具擴展性的運算存儲資源為相關客戶帶來更快速的企業營運效益。此外，隨著5G將在今年第三季正式登台，三大公有雲業者也開始和國內電信業者商談在Edge Computing邊緣運算方面的合作可能性，上述的服務項目都是未來台灣公有雲市場成長的動力引擎之一。IDC預估台灣公有雲市場規模將從2019年的306百萬美元成長至2023年557.5百萬美元，年複合成長率為16.2%。

(時報資訊)