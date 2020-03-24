半導體零組件廠瑞耘(6532)去年業績比前年下滑，2019年EPS 2.63元，擬每股配息1.8元；以今早股價最高漲停30.25元計，現金股利殖利率仍有近6%之水準。

瑞耘去年營收年減約2.7%為4.57億元；毛利率35.71%，年降2.37個百分點；營業淨利1.04億元；淨利歸屬母公司業主8312萬元，年減23.98%，EPS 2.63元。23日董事會決議，2019年度擬每股配息1.8元。

今年第一季半導體產業不淡，瑞耘今年2月營收0.41億元，年增率約65%，比1月新高則下滑18.28%；公司表示，營收較去年同期增加，主因半導體設備市場回溫，帶動設備零組件出貨需求增加。2020年前2月營收約0.9億元，較2019年同期增加22.16%，創同期新高；今年仍可望受惠半導體設備零組件需求增加，業績回復成長，法人預期瑞耘全年業績可望挑戰新高。

(時報資訊)