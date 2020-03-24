媒體報導民進黨中央黨部打2020選戰，帳面支出7億元，且不包括蔡英文競選辦公室的開支。前國民黨副祕書長蔡正元上午在臉書發文，以「新海角七億」嘲諷說：「這海角七億只是冰山一角，水面下如何就看不到。」

媒體報導，民進黨祕書長羅文嘉日前在日中執會上，說明「2020選舉結案報告」，指黨部總共支出約7億元，目前仍短絀1億6000餘萬；不過2020會計年度，預計會有1億4000餘萬的選票補助款要進帳，黨中央財務尚算平衡。且羅文嘉對於選戰開支的說明，僅限於主責立委輔選的黨中央部分，不包含總統蔡英文競選辦公室。

蔡正元上午在臉書發文表示，民進黨中央黨部打2020選戰，帳面上花了七億元，這不包括蔡英文競選總部的花費，也不包括地方上及形形色色附隨組織的開銷，當然也不含政策買票胡亂花掉的納稅人的錢，以及包養楊蕙如之流的1450 的錢。

他說，這海角七億只是冰山一角，水面下如何就看不到。

蔡正元諷刺說，台灣人低薪不是沒有原因，醫生護士低薪，年青人低薪，實在是因選舉耗費太大，把資源都用光了。

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(中時 )