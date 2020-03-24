辛龍愛劉真極深，低調的他唯對老婆的愛公開大方，稱彼此是萬萬年的緣分。(中時資料照片)

「國標舞女王」劉真因心臟手術過程發生狀況，緊急裝上葉克膜、心室輔助器等續命等換心，然與病魔奮戰45天後，仍於前天(3/22)逝世，享年44歲，逝者已矣，然失去摯愛的辛龍撕心裂肺難以接受，足見夫妻情深，事實上兩人從結婚到現在，一直非常相愛，辛龍愛劉真極深，曾在臉書曬婚紗照，告白愛妻，表示兩人是「萬萬年的緣分」，篤信佛教的他，還曾祈願跟愛妻「一起成佛去」，如今卻永難實現。

劉真病逝，丈夫辛龍傷痛難以平復，據悉，他在最時刻，強忍淚水吻別髮妻，並說：「如果妳願意，我們下輩子再做夫妻」，讓在場所有人無不動容，事實上，篤信佛教的辛龍原本有意出家，是遇上了劉真，才改變想法走入家庭，從談戀愛到結婚生子，辛龍一直都覺得兩人是上天註定的緣分，低調樸實的他，唯對妻子的愛意毫不掩飾，多次在臉書公開示愛。

2014年兩人結婚時，辛龍分享了婚紗照，感嘆在人生這片大海中，遇見了「驚為天人的妳」，他形容彼此都是「古代走過來的人」，一同編織著美麗的夢，「在妳我心裡的深處，我們是萬萬年的緣份，我們是這樣子走過來的。對於人間我們總是笑開懷。無事。我們的心是『鑽石心』」。

之後又告白愛妻劉真，比喻兩人猶如交纏的樹與藤，深愛彼此猶如經歷了上百年的累世情緣，禍福與共，唯一相守的是「不朽」，辛龍說劉真之間有愛也有修行，是完美的人生，「我們了知真妄空相無，我們了知真實相，我們知道，愛情與修行，並不矛盾與衝突，別人是衝突，妳我不衝突」，更喊話「一起成佛去」，覺得兩人連靈魂都是一體的，而劉真也說過，自己直到38歲才遇上辛龍，老公把她當公主一樣寵愛，即便外界都覺得她可以找到條件更好的人，但她卻柔聲解釋，其實能真正懂得彼此的伴侶不多，她跟辛龍就是這樣的組合，生活很幸福，讓她更加珍惜。

(中時電子報)