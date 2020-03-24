新冠肺炎疫情不斷擴散，台灣高鐵公司昨日拍板，自4月6日起全面測量體溫，5個站採紅外線測溫儀，另外7個站使用額溫槍，只要體溫超過37.5度，會勸導旅客返家休養或就醫。

台灣高鐵公司預計4月6日起，針對進站旅客全面實施體溫測量，目前桃園、台北、台中站已接續完成紅外線體溫量測儀裝設，預計本週將再完成左營、台南二站裝設。

高鐵表示，4月6日起，尚未安裝紅外線體溫量測儀的車站，高鐵公司也已在各站進站閘門處備妥數量充足的額溫槍，將以人工方式對進站旅客逐一測量額溫。

台灣高鐵預計於4月下旬前，在全線12座車站、24處進站閘門全部完成紅外線體溫量測儀的安裝，屆時將可再提升防疫效能。

高鐵同時提醒旅客，若測得額溫超過37.5℃，將勸導旅客返家休養或前往就醫，因此衍生的退票則免收手續費，敬請旅客配合相關措施，共同維護大眾健康安全。

(中時 )