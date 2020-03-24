新冠疫情肆虐全球，各國政府皆祭出鎖國、封城等禁令，導致民眾害怕供應鏈面臨中斷，掀起搶購潮、囤貨潮，超市民生物品只要一上架，幾乎秒被掃光。不過在英國，一名7歲男童吉米拿著自己的零用錢買了衛生紙，但不是自己要用，而是免費送給附近長者，善行獲得讚賞。

英國7歲男童吉米（Jimmy Dean Hudson）與母親到超市購買物品時，發現架上空空如也，一包衛生紙也沒有，跑了好幾家店才買到；懂事的吉米對著媽媽崔西（Tracy Hudson）說，「想把零用錢花在買衛生紙上面，幫助需要的人們。」

媽媽崔西聽完很感動，相當贊同兒子的決定；2人買完東西後，便開始將衛生紙分送給附近的年長鄰居，如果對方家中有足夠的，就繼續到下一家發送。期間一對老夫婦非常驚喜，「在你們來之前，我們很恐慌，因為很多地方都買不到衛生紙，真的很感謝。」

媽媽崔西說，總共分送了約70卷衛生紙，而兒子的下一步計畫是，用自己剩餘的零用錢，買一些小東西、飲料給站在第一線辛苦的醫護人員，為他們加油打氣，「從兒子臉上看到很多笑容，不只是我，連家人、朋友以及學校老師，都為他的善良感到驕傲。」

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(中時電子報)