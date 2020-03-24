捷運局昨晚召開說明會，許多民眾舉布條抗議。(吳亮賢攝)

淡海輕軌藍海線第二期因規劃行經淡水老街，引發當地民眾強烈反彈，新北市捷運局昨（24）晚再度召開說明會，依然有不少民眾高舉「反對輕軌進老街」布條抗議，捷運局總工程司凌建勳也表示，民眾聲音是後續決策重要參考，替代方案為行駛於河岸，將建議市府朝此方向進行，預計6月底前決定最終方案。

淡海輕軌分為二期興建，其中藍海線第一期從淡水漁人碼頭站（V26）至台北海洋大學站（V28），第二期則是連接北捷淡水站（V21）至淡水漁人碼頭站（V26）。

其中第二期規劃預計行駛進入老街，於中山路與中正路（淡水老街）分隔島設立車站，並分為「中山路段」及「淡水老街段」單軌布設，再於中正路、文化路交會後併為雙軌。

但此設計引發當地民眾強烈反彈，認為將造成商圈沒落、影響用路權、人行道狹窄等問題，甚至衝擊當地文化古蹟，昨晚說明會中，民眾也針對消防救護、噪音汙染、地質脆弱、車站位置等問題提出質疑，但不滿遭主持人打斷發言，氣氛一度緊張。

市議員鄭宇恩指出，「地方不反對輕軌，但反對進入老街」，期盼市府仔細研議，若輕軌順利連接到淡水捷運站，對沙崙地區發展很有幫助；市議員陳偉杰則說，應針對藍海線二期沿線周邊住戶進行意見調查，才能說服更多民眾，朝向三贏前進。

捷運局總工程司凌建勳表示，說明會中可見許多民眾仍明顯無法認同，這是後續重要的參考決策，原行經老街段約210公尺長度，替代方案改於觀潮廣場轉往河岸地區，並採雙軌規劃，因工程、財務評估可行，將建議市府朝此方向進行。

凌建勳說，淡海輕軌第二期目前仍在基本設計階段，若河岸方案可行，預計6月底前可決定最終方案，後續進行細部設計及發包，總經費約50億元，最快明年動工、2024年完工。

(中時 )