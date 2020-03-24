時力立委邱顯智、陳椒華、王琬諭今日於立法院黨團辦公室召開記者會表示，有關《新肺防治特別條例》第７條中的空白授權問題引發外界紛爭，對此時力將提案修法，將增訂第7條中應變處置或措施範圍的4項正面表列，新增第8條之一，說明人民提審的救濟管道。

近日疫情指揮中心發布命令，要求高中以下師生禁止出國，此事也得到教育部追認，等同具強制效力。而包含前衛生署長楊志良在內，多位人士皆表態認為，憲法明定人民有遷徙自由，疫情指揮中心要求民眾禁止出國一事，已明顯違憲。

楊志良日前甚至痛批：「《傳染病防治法》有要求強制隔離，但沒有強制要不要出國，執政黨的做法是自行擴大解釋！沒有病、健康的人為何要受限制，這是哪一條？」

邱顯智說，《新冠肺炎防治及紓困振興特別條例》第7條條文指出：「中央流行疫情指揮中心指揮官為防治控制疫情需要，得實施必要之應變處置或措施。」但此條文被外界認為有空白授權問題。

邱顯智也表示，《傳染病防治法》37條規定，主管機關可視情況採居家隔離的措施，但不論是居家隔離、禁止出國等規定，而其措施雖不需要法官做決定，但被限制的民眾仍有提審的機會。也就是說，民眾若遭強制隔離等人身自由限制，可向法院申請提審。

邱顯智指出，目前的《新肺防治特別條例》除了過度空白授權外，也沒有明示人身自由限制後，民眾尋求法院救濟之權利，為避免對人民權利造成過度侵害，因此提出修法。

邱顯智表示，將針對《新肺防治特別條例》第7條增訂，未來發布應變處置或措施前，得先呈報行政院核定，而處置及措施採正面表列4項如下：1.管制人民前往疫區或感染區；2.管制疫區或感染區人民工作或營業；3.限制或禁止疫區或感染區人民無正當離去居住所；(當前爭議的禁止出國命令)4.其他限制人民自由及權利之處置或措施。(居家隔離措施)

邱顯智說明，除上述外，也將要求必須明訂實施管制不得逾14日，若有既須實施之必要，得報政院核定延長之，而每次以14天為限。另也新增第8條之一，將針對管制措施下的救濟管道補充說明「人民若受集中隔離、檢疫或其他限制人身自由之應變處置或措施，其本人或他人得依提審法之相關規定申請提審。」

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(中時 )