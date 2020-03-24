防疫作戰上，總統：國軍是一支可信賴的部隊。曾薏蘋攝

新冠肺炎疫情，蔡英文總統今上午到台南視導陸軍步兵第203旅「防疫整備」；總統先聽簡報、看防疫包，並視察福利中心；總統在致詞時表示，不僅是她本人，社會也看到了，在防疫作戰上，國軍戮力完成任務。這是一支可信賴的部隊。

今天來到陸軍步兵第203旅，就是要代表國人同胞，向國軍弟兄姊妹來打氣、鼓勵，感謝各位在這段時間以來，為防疫所做的努力和付出。

總統強調，大家要知道，雖然目前疫情緊張，但是中共軍機還是不斷擾台，對台灣與區域的安全威脅，並沒有降低。

總統致詞時說指出，從疫情發生開始，國軍官兵就立即配合防疫需求迅速動員，不論是投入口罩生產提升產能，還是協助包機返台的消毒作業上，都可以看見國軍弟兄姊妹，看到他們辛勤付出的身影。然而，除了要謹慎面對疫情的挑戰，平日的戰備整備，守護國家安全，也不能有絲毫的鬆懈。

總統說，剛才她也特別前往空軍第一聯隊，去了解空軍針對「解放軍遠海長航」的處置及作為，也要求空軍弟兄姊妹，一定要確保國家領空的安全。

總統說，203旅是南部地區軍事訓練役接訓的大本營，肩負的使命，是要讓年輕世代瞭解國軍任務，強化他們對國軍支持的重要使命。剛剛她看完各位的訓練，也看到了周密的防疫程序，我期許203旅，未來在全民國防上也能扮演更為重要的角色。

總統表示，這是一支可信賴的部隊，平時保護人民、戰時保衛我們的國家。在這裡，我要代表全體國人，再次感謝國軍的付出與努力。

(中時 )