捲入美女名醫離婚風波的漢唐光電科技董事長徐國良，遭檢舉涉嫌以不實財報，佯稱漢唐公司將上市，投資獲利豐厚為由，對外販售漢唐未上市股票初估吸金逾2.4億，檢方依違反證交法將徐國良起訴後，高院維持台北地院認定，將他判刑8年6月，徐不服上訴，今天最高法院駁回上訴，徐國良將面臨入監。

檢方起訴指控，徐國良多年前就以類似「印股票、換鈔票」方式吸金，徐國良明知漢唐並未上市櫃，其公司營運情況不佳，卻美化財報，佯稱漢唐光電將上市，投資獲利豐厚，向投資大眾推銷購買未上市的漢唐股票，至少吸金逾2.4億。

北院將徐男判刑8年半，他否認犯行提上訴，高院認為他罪證明確，審酌徐男為漢唐光電公司負責人，竟提供虛偽不實訊息予投資人，促使其等購買漢唐光電股票並以此牟利，將所得款項用以維繫自身豪奢生活，嚴重破壞經濟秩序，復影響投資人甚鉅，仍判8年半。經上訴最高法院後今天遭到駁回，徐國良將面臨入獄。

(中時電子報)