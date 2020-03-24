劉真22日晚間22時病逝台北榮總，她的追思靈堂設在龍巖會館，25日下午14時22分開放弔唁。辛龍經紀公司老闆吳宗憲始終相伴，也成立治喪委員會協助辛龍處理劉真後事，吳宗憲24日受訪表示，辛龍25日下午會現身靈堂哀悼愛妻，屆時他也會陪同，一起向劉真上香。

吳宗憲坦言，「辛龍此刻亂糟糟，現在都是交給龍巖那邊處理，他才接受喪妻打擊，要很辛苦才能走出創傷之痛。」正因如此，身為老闆及好友的他現階段能做的事情，就是幫忙協助後事處理，目前劉真火化時間及遺照等相關細節，還在確認中。

(中時 )