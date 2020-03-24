辛龍明下午現身愛妻劉真靈堂 吳宗憲將相伴 12:002020/03/24 中時 吳維書 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 吳宗憲全力協助辛龍，處理劉真後事。（吳松翰攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 劉真22日晚間22時病逝台北榮總，她的追思靈堂設在龍巖會館，25日下午14時22分開放弔唁。辛龍經紀公司老闆吳宗憲始終相伴，也成立治喪委員會協助辛龍處理劉真後事，吳宗憲24日受訪表示，辛龍25日下午會現身靈堂哀悼愛妻，屆時他也會陪同，一起向劉真上香。 吳宗憲坦言，「辛龍此刻亂糟糟，現在都是交給龍巖那邊處理，他才接受喪妻打擊，要很辛苦才能走出創傷之痛。」正因如此，身為老闆及好友的他現階段能做的事情，就是幫忙協助後事處理，目前劉真火化時間及遺照等相關細節，還在確認中。 (中時 ) #劉真 #吳宗憲 #辛龍 #靈堂 #龍巖會館 #龍巖 #喪妻 #後事 也許您會感興趣 推薦閱讀 辛龍忍痛吻別劉真 深情許諾「來世再做夫妻」 14:042020/03/23 星光 辛龍承諾「隨時都找得到我」 劉真笑談夫君貼心暖舉 14:382020/03/23 娛樂 曾在44歲劉真舞蹈教室練舞 安心亞悲痛「願老師一路好走」 14:372020/03/23 娛樂 獨／劉真念舊重情義！康康憶兩人合作「她希望跳舞是快樂的」 14:342020/03/23 娛樂 劉真病逝 吳宗憲曝辛龍真實現況「走不出來」 14:562020/03/23 娛樂 劉真病逝當晚 沈嶸火大反擊「命理師沒有消費劉真」 17:212020/03/23 娛樂 劉真離世時間藏玄機 吳宗憲首曝「22」意涵 17:442020/03/23 娛樂 辛龍崩潰神隱超過20小時 曾向友人曝輕生念頭 21:482020/03/23 娛樂 辛龍至悲至痛終放手 劉真舞藝人生落幕 01:202020/03/24 娛樂新聞 鼓勵辛龍「勿忘孩子」小S不捨劉真崩潰 01:212020/03/24 娛樂新聞 娛樂熱門新聞 劉真追思靈堂開放時間曝光 辛龍不捨愛妻藏玄機 - 娛樂 「N號房事件」主嫌正面露出 記者臥底曝70少女淪性奴 - 娛樂 劉真病逝當晚 沈嶸火大反擊「命理師沒有消費劉真」 - 娛樂 蔡壁如曝柯文哲親診劉真內幕 辛龍到最後一刻才放手 - 娛樂 來不及陪女兒長大 她曝劉真最後爆哭請求心碎了 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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