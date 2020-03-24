萬物聯網時代來臨，國泰投信看好全球網路安全相關產業的中長期發展趨勢，推出網路資安（00875）ETF，預計下周一（30日）於證交所掛牌上市，提供參與資安產業成長的投資機會。

國泰網路資安ETF以追蹤納斯達克ISE全球網路資安指數（Nasdaq ISE Cyber Security Index）的績效表現為目標，該指數成分股是自全球交易所公開上市交易的普通股及存託憑證中，篩選與網路安全服務相關並符合市值及流動性條件者，指數主要反映以保護網路安全及防止駭客入侵等服務為主要業務的公司之股價表現。

近年來AI、5G、物聯網應用日益普及，駭客攻擊事件也層出不窮，網路病毒的威脅更不斷擴大，從過去桌上型電腦、電子郵件等，擴及筆記型電腦、平板與手機等移動裝置。

未來隨著智慧城市發展，資安威脅更可能進一步蔓延至智慧家電、攝影機鏡頭、監控設備、自動駕駛汽車等。由於生活中各種能夠連上網的設備，都需要留意資安風險，科技資安防護產業可望同步成長。

根據知名研究機構Gartner估計，全球網路資安市場規模將持續增長，整體市場規模將由2017年的1,014億美元，上升至2023年的1,680億美元，年複合成長率8.3％，顯示資安產業具發展潛力。

證交所提醒，近期金融市場各類商品波動較大，股票ETF投資組合雖具一定程度的分散性，仍無法免除總體經濟環境或特定產業景氣循環的風險，投資人應充分瞭解投資標的之特性，並仔細評估風險再進場。

(工商 )