在聯準會拋出無限量化寬鬆的措施之後，似乎 沒有讓美股止跌回升，其原因是力道還不夠。富達國際表示，除了貨幣政策之外 也需要財政政策，才能有效地幫助經濟復甦！

美國聯準會23日再推出「利多」承諾無限度購買政府債券和按揭抵押貸款支持證券，富達國際全球總體經濟及投資策略分析總監Anna Stupnytska認為，聯準會快速行動，的確給處於壓力之下的市場和經濟提供重要支持。

Anna Stupnytska進一步指出，但是，這些措施都需要更大程度、更及時的財政政策配合，才能有效地幫助此刻處於下滑趨勢的經濟以及有效地幫助經濟復甦。

目前病毒發展的不確定性以及對實體經濟的重大擴散效應，此刻似乎看不到美國經濟在今年下半年可以實現明顯的V型反彈。Anna Stupnytska說，為了使美國經濟相對毫髮無損地走出目前的危機和持續的衰退，未來數周將需要再進一步的政策干預。

(工商 )