台灣大總經理林之晨24日在臉書發表看法，他說，真要說，在這個時間點，國內業者拿到的 90MHz 以下 3.5GHz 頻譜，在速度上，都做不出 5G，其實沒什麼好辯論的，要用拿到的頻譜來比大小，那更是門外漢才會有的觀點。

從規格上來看，林之晨認為，5G 承諾最高 10Gbps 的尖峰下載流量，要比 4G 的最高 1Gbps 多一個數量級，這才夠格稱為一個新世代，但如果是用 100MHz 的 3.5GHz 頻寬，加上目前最尖端的基地台技術能達到的最大下載速度不過 500Mbps，也就是 0.5Gbps來看，只做到 4G 極速的一半。

林之晨認為，100MHz 的 3.5GHz 頻譜數量，所能產生的速度，根本稱不上 5G，還停留在 4G 的範圍。如果真要用 3.5GHz 頻率突破 1Gbps 的速度，進入 5G 的領域，那需要 200MHz 以上的頻寬。但目前不管是頻譜供給或是設備支援，都還是問題重重。

所以，林之晨強調，國內業者拿到的 90MHz 以下 3.5GHz 頻譜，在速度上，都做不出 5G，其實沒什麼好辯論的。要用拿到的頻譜來比大小，那更是門外漢才會有的觀點。

另外，5G 頻譜除了首次釋出 3.5GHz 一種，在尖峰容量需求最大的超熱點、未來會用 28GHz 的超高速微波站來服務。而隨著用戶從 4G 升級到 5G，原本作為 4G 使用的 700MHz、1800MHz、2100MHz 等頻譜，也會陸續轉發射 5G 訊號 (所謂 Refarming)。因為 5G 技術較 4G 有效率，這些頻譜轉用後，還會有 30% 以上的尖峰容量的提升。

換言之，接下來所有頻譜都是 5G 頻譜，而 3.5GHz 頻段只是其中一個角色，主要負責提供室外的尖峰容量，而要建構一個優質的全方位涵蓋，那麼所有頻段必須綜合使用，無法單靠一個 3.5GHz頻段打天下。

林之晨強調，台灣大目前在國內電信市場排行老二，目前手機總用戶數 713 萬，比老大哥中華電信的1,060 萬少了約1/3，為何選擇在第一次的 3.5GHz 競標中拿下60MHz，比 中華電的 90MHz 少1/3，林之晨強調，因為平均下來，兩家的每戶 3.5GHz 頻譜是相當的。

他說，當台灣大與老大中華電信的成本結構相近，在基礎層上已立於不敗之地，在那之上，可以各自發展獨門的應用與服務，掌握 5G 帶來的新 B2B2C 商業模式。相反的，如果競標結果造成台灣大哥大的成本結構比老大哥中華電信高上許多，那就得想辦法在基礎電信服務上收取更高費率，或是大幅提升用戶數，才能生存，反而傷害轉型的速度。

所以，林之晨認為，3.5GHz 主要功能是室外涵蓋，短期內尖峰需求有限，且這次 5G 競標失速，讓 3.5GHz 價格非常昂貴，因此不是拿越多就越好，而該拿適量頻譜，保留實力做好基地台建設，發展服務與應用，加速轉型，才是王道。

此外，3.5GHz 不是 5G 頻譜的唯一，而只是 7 種 5G 頻譜之一。一個高效率、高品質、高涵蓋的全方位 5G 網路，需要綜合使用低、中、高頻頻譜，才能完成佈建，無法單靠 3.5GHz 頻譜打天下。

到底拿到40MHz、60MHz、80MHz頻寬，分別代表什麼意思？多少頻譜才夠用?目前為止大家對 5G 的討論，主要停留在速度，但速度不是 5G 最大的價值，也不是人們渴望已久的解藥。

從5G的技術特性來看，除了高速上網，還有 低延遲、大量連結終端、以及網路邊緣運算應用。

他說，從規格上來看，5G 承諾最高 10Gbps 的尖峰下載流量，要比 4G 的最高 1Gbps 多一個數量級，這才夠格稱為一個新世代，但如果是用 100MHz 的 3.5GHz 頻寬，加上目前最尖端的基地台技術能達到的最大下載速度不過 500Mbps，也就是 0.5Gbps來看，只做到 4G 極速的一半。

(工商 )