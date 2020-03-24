國內新車銷售暫時不受新冠肺炎疫情影響，3月前20天新車銷量大增35％，激勵24日上市車商股價全面反彈，龍頭和泰車（2207）開盤未久就直奔漲停價396元鎖死。

根據監理所統計，3月前20天國內新車領牌總數達1.93萬輛、年增35.8％，銷量前五大車商依序為：和泰車6,530輛、中華車（2204）以1,694輛、台灣賓士1,393輛、裕日車（2227）1,258輛排名第四、台灣本田1,120輛。

(工商 )