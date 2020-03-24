3月車市銷量大增 催升汽車類股 12:332020/03/24 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內新車銷售暫時不受新冠肺炎疫情影響，3月前20天新車銷量大增35％，激勵24日上市車商股價全面反彈，龍頭和泰車（2207）開盤未久就直奔漲停價396元鎖死。 根據監理所統計，3月前20天國內新車領牌總數達1.93萬輛、年增35.8％，銷量前五大車商依序為：和泰車6,530輛、中華車（2204）以1,694輛、台灣賓士1,393輛、裕日車（2227）1,258輛排名第四、台灣本田1,120輛。 (工商 ) #裕日車 #和泰車 #中華車 #新車銷量 #大增 也許您會感興趣 推薦閱讀 每日多更多？我國新冠肺炎確診大增27例 16:412020/03/20 生活 新冠肺炎個案大增！新增27例確診 確診個案中2人死亡 16:362020/03/20 社會 觀光餐飲服務業 資遣人數大增 04:102020/03/21 地方新聞 防疫新措施！確診、通報大增 輕症者一採陰即返家隔離 12:542020/03/21 生活 陸9成出口商 憂掉單、收匯風險大增 04:092020/03/22 焦點新聞 疫情帶動電商業績 立委憂包材廢棄物大增 11:012020/03/23 財經 《汽車股》和泰車推iRent汽機車接駁轉乘，免費騎機車30分鐘 12:162020/03/23 財經 保時捷2019年度全球新車銷量達28萬輛、年增10％ 11:202020/03/24 財經 財經熱門新聞 美股慘崩30％還沒完！專家驚爆下波屠殺日 - 財經 哪有這麼好康！北市大安區整棟華廈拍出價一坪僅20萬 - 財經 17萬人買0056高股息ETF 今年可能不配息？ - 財經 大賣空重演 做空美股近1個月獲利3440億美元 - 財經 保單零利率時代 即將來臨 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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