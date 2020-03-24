新冠肺炎疫情持續影響全球社經環境，金融業作為國家經濟重要產業，除主管機關特別要求金融業進行營運不中斷提前部署，全台金融產業戰疫行動更是優先各產業加速展開。永豐金(2890)旗下永豐銀行繼在今年春節期間成立疫情指揮中心，並啟動第一階段防疫計畫後，今(24)日宣布攜手台灣微軟導入Windows Virtual Desktop(Windows虛擬桌面)服務，在兩周內完成遠端辦公架構，並在不須額外購置硬體伺服器及設備下，讓上百位企業員工可以使用家中電腦透過雲端介面安全連結公司的電腦桌機，不僅可照常辦公、提供給客戶的服務不中斷，更無須擔心資安威脅或者機密資料外洩問題。

企業部署Windows Virtual Desktop解決方案不僅可花費比預期更少的投資和營運成本，更可迅速確保金融團隊穩定運作，共助台灣金融產業安心營運不停歇。

永豐銀行在春節期間即成立疫情指揮中心，並啟動第一階段防疫計畫，自開工第一天即要求全體同仁戴口罩、測量體溫並備妥防疫物資，著手規畫並擬定各項備援措施，並實施異地辦公演練及測試。爾後，因應中央疫情指揮中心從二級提升為一級開設，永豐銀行更全面啟動第二階段「營運不中斷計畫」，透過分組辦公、異地備援、居家上班，三招攜手全體員工共同「抗疫」，在全民抵禦疫情的同時，也確保金融服務不中斷，讓客戶更安心。

為達成營運不中斷目標，永豐銀行導入微軟Windows Virtual Desktop全方位桌面與應用程式虛擬化服務，並透過二階段導入計畫逐步完成，第一階段：先行在IT部門完成近百台的遠端辦公作業系統，第二階段進行大規模的壓力測試，第一階段在短短的2個星期就完成基礎架構與布署，且效能超出預期。不僅不須額外花費龐大硬體設備費用，更節省硬體機器採購耗時流程。

永豐銀行資深副總經理蔡瑞庭表示：「此次永豐銀行與台灣微軟共同攜手站在金融戰疫前線，透過Windows Virtual Desktop的部署，讓永豐銀行的員工可以透過遠端辦公，維持端末網路銀行系統和前線銀行人員，包括臨櫃、理專、網路(如網銀)、客服、API等各式介面運作正常；透過與微軟團隊的合作，讓永豐銀行在此重要時刻，不僅能夠讓員工在家辦公，維持營運及對於客戶服務不中斷，更能確保企業營運及客戶資料不會因為遠端辦公導致資料外洩風險。」

(時報資訊)