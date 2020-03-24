軟板廠-台郡(6269)董事會決議自4月1日起實施庫藏股，買回自家股票25000張，台郡佈局天線領域多年，今年除原有的MPI天線，亦會跨入LCP天線，公司預估，2020年天線佔營收比重約在20%到30%，美系外資認為，台郡實施庫藏股將有助於股價表現，雖然給予「中立」評等，但目標價為110元。

儘管智慧型手機銷售因全球新冠肺炎疫情延燒遭到重創，但蘋果及華為等各大手機品牌廠持續進行5G手機新機開發，台郡公司自2018年開始用MPI跨入天線模組領域，2019年再切入多層板技術，今年除MPI天線外，亦會跨入用於更高頻傳輸的全新LCP材料天線領域，且公司與客戶在手機、平板及NB合作都有，天線產品也成為推升台郡營運成長重要動能。

2018年天線產品佔台郡營收比重約4%到8%，2019年佔比約13%到18%，其中2018年第4季天線產品佔比已達25%至30%，台郡在日前法說會表示，如果新冠肺炎疫情過去市場需求恢復，公司可以趕產能補回來，今年天線營收佔比可望達20%到30%。

高毛利天線產品出貨放量，且自動化產線效益顯現，加上去年第4季新機佔比達75%以上，高於去年第3季的55%到60%及2018年第4季的60%，帶動台郡去年第4季合併毛利率、淨利率及獲利均創下單季歷史新高，2019年每股盈餘達10.02元。

台郡前2月合併營收為24.57億元，年減14.57%。

台郡近幾年積極擴建高雄廠區，2019年資本支出約31.92億元，公司原先規劃2020年資本支出約30億元到40億元之間，一半用於設備，另一半用於廠房及土地，不過受到疫情影響，台郡廠房及土地投資不變，至於設備支出將依疫情影響進行調配。

台郡董事會決議自4月1日到5月23日實施庫藏股，買回自家股票25000張，買回區間價格為70元到120元，美系外資出具最新報告指出，雖然因為市場不確定性及台郡對智慧型手機及消費電子產品高度相關，給予「中立」評等，但台郡實施庫藏股將有助於股價表現，目標價上看110元。

(時報資訊)