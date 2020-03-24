上海商銀(5876)宣布發放2019年現金股利2.05元，創近9年來新高，現金股息殖利率以今天盤中39元計，達5.2%。早盤股價一度觸及漲停價39.2元。

上海商銀2019年全年營收408.63億元，年增10.81％；去年前三季稅後淨利152.69億元，年成長12.16％，每股稅後淨利（EPS）2.76元，全年可望再創新高紀錄，在同業續居領先地位，主要是核心業務長期穩健成長並屢創新高，股價更穩居金融股王。

上海商銀2月合併營收達34.0億元，年增12.9%；累計1-2月合併營收68.3億元，年增9.4%，主要業務的收益來源均表現成長，其中，利息淨收益年增7.5%，手續費淨收益年增14.3%，持續保持向上穩健成長的步調。

上海商銀因應新冠病毒肺炎的疫情，已依金管會規定，於二月初即由陳善忠總經理召集總行相關部門主管成立緊急應變小組，建立指揮中心，每週開會緊盯疫情發展研商緊急應變措施，包括制定防疫計劃，備妥防疫物品供應全行所需，重要會議採視訊會議，高階主管核批公文行動化，高階主管異地辦公，擴大線上學習課程，暫停同仁海外出差，以及分組異地辦公備援等。

在分組異地辦公備援方面，上海商銀已啟動新加坡分行及香港分行的分組居家與現場輪流辦公，國內分行的備援則已完成規劃，以各區域中心內分行相互備援為第一道防線，跨區分行備援為第二道防線，總行人員備援為第三道防線；至於總行後勤部門則利用閒置辦公室及部門人員互調的方式，分梯次陸續展開分組異地辦公，3月16日總行財務金融部及清算、授信、審查、外匯等作業部門將先分組異地辦公，接著3月23日信用卡中心、電話客服中心、國際金融業務分行及徵信作業中心，後續事業部門及後勤支援部門也將逐一跟進。

(時報資訊)