美國聯準會再度出手，宣布量化寬鬆（QE）措施擴大為無限量購債的空前措施，以及投資人看好全球將接力推出大規模經濟振興方案，周二南韓KOSPI指數上漲近7%，一度觸發暫停交易機制。指標股三星電子勁揚8.47%，SK海力士大漲10.23%，現代汽車漲6.24%，起亞汽車漲逾5%，LG化學一度漲逾10%。稍早前，南韓政府宣布新冠肺炎紓困方案的規模將倍增至800億美元。

(時報資訊)