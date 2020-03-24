《韓股》漲近7％，韓股一度觸發暫停交易機制 11:592020/03/24 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國聯準會再度出手，宣布量化寬鬆（QE）措施擴大為無限量購債的空前措施，以及投資人看好全球將接力推出大規模經濟振興方案，周二南韓KOSPI指數上漲近7%，一度觸發暫停交易機制。指標股三星電子勁揚8.47%，SK海力士大漲10.23%，現代汽車漲6.24%，起亞汽車漲逾5%，LG化學一度漲逾10%。稍早前，南韓政府宣布新冠肺炎紓困方案的規模將倍增至800億美元。 (時報資訊) #全球 #韓股 #觸發 #暫停交易 #漲逾 也許您會感興趣 推薦閱讀 興采、聚紡 今起暫停交易 04:102020/03/20 證券．權證 恆生指數漲逾4％ 騰訊高開3％ 11:082020/03/20 財經 富宇地產擬配息1.2元 股價漲逾5％ 11:462020/03/20 財經 《韓股》韓股報復性反彈5％，一度熔斷暫停交易 11:422020/03/20 財經 《韓股》韓股收漲7.44％，逾11年來最大單日漲幅 15:572020/03/20 財經 滬深兩市漲逾1％ 上證指數終止連七跌 16:232020/03/20 財經 恆生指數收漲逾1,000點 中國移動漲近14％ 17:112020/03/20 財經 圍城的代價 04:092020/03/22 專題周報 興櫃股票訊息面暫停交易機制今日起實施 09:112020/03/23 財經 興櫃股票安特羅生技 3月24日起暫停交易 20:032020/03/23 財經 財經熱門新聞 美股慘崩30％還沒完！專家驚爆下波屠殺日 - 財經 哪有這麼好康！北市大安區整棟華廈拍出價一坪僅20萬 - 財經 17萬人買0056高股息ETF 今年可能不配息？ - 財經 大賣空重演 做空美股近1個月獲利3440億美元 - 財經 保單零利率時代 即將來臨 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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