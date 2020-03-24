第73屆世界衛生大會（WHA）原訂於5月17日至21日在瑞士日內瓦舉辦，但是因為新冠肺炎疫情影響，世界衛生組織（WHO）對於是否如期舉辦仍在廣泛徵詢意見，尚未作出決定。外交部國際組織司司長陳龍錦今天表示，實體會議的可能性逐漸降低，虛擬會議（Virtual Meeting）則會是可能的替代方案。

陳龍錦說，一般而言，WHO秘書處會再會議開始前60天（即3月中旬）寄邀請函給各會員國，不過，今年受到新冠肺炎疫情影響，到目前為止邀請函都沒有寄出。如期在日內瓦舉辦實體的WHA會議可能性已經逐漸降低，虛擬會議則是可能的替代方案；延後到秋天舉行，或者是直接取消第73屆WHA也是可能的選項。外交部將持續密切注意相關發展，並且妥予因應。

陳龍錦表示，根據我們得到的資訊，WHO幹事長主動以觀察員身分邀請我們出席世衛大會的可能性「微乎其微」。我們持續請友邦與理念相近國家做幕後洽促工作，希望他們能洽促幹事長基於專業中立考量，邀請台灣以觀察員身份出席世衛大會，不管實體還是虛擬會議，我們都希望有機會做出貢獻。

(中時 )