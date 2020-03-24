38歲陳姓男子昨晚被發現開車行駛國道3號彰化路段，國道警方攔查發現是居家檢疫對象，立即通報戶籍所在地高雄市政府處理，責令男子立即返家。高市衛生局今（24）指出，陳男目前沒有症狀，但有國外旅遊史，依法須居家檢疫，卻將檢疫手機放在家中，再開車出門趴趴走，最重可罰100萬元。衛生局下午也將對外說明。

(中時 )