高雄居家檢疫男開車上國道遭攔 最恐罰百萬 12:062020/03/24 中時 柯宗緯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高市衛生局指出，陳姓男子是居家檢疫對象，卻開車上國道趴趴走，依法最高可處100萬元。（柯宗緯攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 38歲陳姓男子昨晚被發現開車行駛國道3號彰化路段，國道警方攔查發現是居家檢疫對象，立即通報戶籍所在地高雄市政府處理，責令男子立即返家。高市衛生局今（24）指出，陳男目前沒有症狀，但有國外旅遊史，依法須居家檢疫，卻將檢疫手機放在家中，再開車出門趴趴走，最重可罰100萬元。衛生局下午也將對外說明。 (中時 ) #新冠肺炎 #國道 #彰化 #高雄 #居家檢疫 #旅遊史 #警察 #檢疫 #國道 #居家 #衛生局 #彰化 也許您會感興趣 推薦閱讀 2居家檢疫國三生遭社區反彈 家長：為什麼要敵視？ 16:092020/03/22 社會 新北檢疫男溜到北市夜店狂歡被逮 新北市衛生局將開罰100萬 17:492020/03/22 生活 警方更新檢疫資料 當場逮到首例嗨玩夜店居家檢疫男 19:012020/03/22 社會 嚴防居家檢疫者趴趴走 嘉義市警方用「M-POLICE」臨檢KTV 23:272020/03/22 社會 管委會預告檢疫客入住 居民反彈 04:102020/03/23 社會新聞 電子圍籬出馬 遲早找到你 04:102020/03/23 社會新聞 環保署員工確診立院委員會邀CDC說明 10:262020/03/23 政治 中市居家檢疫替代所供應求 23日再釋140房 16:052020/03/23 生活 阻絕境外 全面採檢取代居家檢疫 01:202020/03/24 生活新聞 供不應求 中市居家檢疫替代所 再增140房 01:202020/03/24 生活新聞 社會熱門新聞 社會10點檔》舞女分屍案北宜公路尋不著屍塊 陰風吹土公仔手中鐮刀飛起… - 社會 人夫偷吃小3判無罪 手機「拍拍」聲逆轉了 - 社會 台灣能做口罩國外卻不行？ 網曝「殘酷真相」 - 社會 妥瑞氏生遭同學步步進逼刺死 行凶畫面曝光 - 社會 郵局經理投資失利 進入金庫拿假鈔換真鈔2年盜600萬 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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