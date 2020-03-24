為落實公益吹哨者保障機制，民進黨立委吳玉琴今提出《公益揭弊者保護法》版本，著重外部揭弊機制、被揭弊者禁止不當措施並要負補償責任、設置揭弊者保護官制度等7大重點，吳玉琴希望盡早推動有比較多時間溝通，目標這屆任期內能夠完成《揭弊者保護法》立法。

現行揭弊者條文散落各部法令中，例如勞動基準法第74條、職業安全法衛生法第39條，明訂雇主不得因勞工為揭弊而解雇、調職或其他不利處分，缺乏對公益揭弊者完整的保護機制，有訂定專法的迫切性，但《揭弊者保護法》在國會討論多年，卻始終無法共識完成立法，因屆期不連續，這屆國會必須重新審議。

吳玉琴今上午與台灣勞工陣線祕書長孫友聯、全國金融業工會聯合總會祕書長韓仕賢等人舉行記者會，公布《揭弊者保護法》草案7大重點，包括廣泛定義公、私機關內揭弊者的身分、明確規定受理公益揭弊機關的任務、外部接露機制確保不吃案、延用證人保護法強化揭弊者人身安全保護、被接露者禁止不當措施並要付補償責任、設立兼具保護、調查與協助專業人員的公義者通報者保護官制度、強化揭弊者保護。

孫友聯表示，過去食安事事件揭弊受害的都是勞工，導致礙於很多理由，勞工不敢出面揭露弊案，這部法立法提供對於組織違法檢舉管道，屬於公益揭弊，不是一般勞動條件揭露，應保障勞工身分保密、工作權跟勞動條件避免不利對待，有助於避免諸多弊案發生，希望《揭弊者保護法》不要再拖，盡快立法。

韓仕賢也說，目前制度上，受雇者對於自身企業運作最清楚，但部分情況迫於無奈不得不配合，造成違貸、超貸的情況，若有專法保護制度，也許員工願意舉發揭弊，重點還是要保護吹哨者安全與工作權。

(中時 )