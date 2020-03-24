現行有黏貼防偽標籤的專用垃圾袋，無使用期限。（台北市環保局提供／張立勳台北傳真）

北市推動垃圾費隨袋徵收，初期專用垃圾袋未黏貼防偽標籤，北市環保局去年公告自今年3月起停用「未黏貼防偽標籤」專用袋，公告後至今年2月底接受辦理換袋，不過，因還有民眾未完成更換，宣布延長期限至5月29日。

現行專用垃圾袋均貼有防偽標籤，包括紙製凹版及雷射型式兩種，皆無使用期限。

環保局去年11月11日公告，今年3月1日起停用未黏貼防偽標籤的專用垃圾袋，公告後至今年2月29日止接受民眾換袋。

環保局資源循環科長林鈺惠表示，因為還有民眾未完成更換現行專用垃圾袋，為保障民眾權益，延長至今年5月29日下午5時止，至於有多少數量還沒更換則無法估算，她強調，未黏貼防偽標籤的專用垃圾袋自3月1日起禁止使用，但還可以到環保局更換。

環保局提醒，民眾若還持有未黏貼防偽標籤專用垃圾袋，可於上班時間向資源循環科更換相同容量且貼有防偽標籤的專用垃圾袋。

(中時 )