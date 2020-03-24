台灣近日接連湧現境外感染新冠肺炎的病例，但相對於政府對湖北台人祭出嚴格返國禁令，目前我國對歐美台人的境管是全面開放，引發國民黨立委質疑政策不公。對此，行政院長蘇貞昌今在立院備詢時強調，註記湖北台人不是拒絕他，而是要保護他，更是要保護2300萬同胞。

目前台灣對於滯留湖北的台灣同胞，是採取「註記管制名單」方式全面防堵列入名單者，以各種方式入境台灣；要返台的辦法，僅能透過兩岸協商包機方式逐一返台，但目前仍有約700餘人不得其門而入。

對此，國民黨立委李德維今質詢時指出，過去1個月全球疫情發生重大變化，歐洲與北美的數據驚人提升，讓許多在當地就學、就業的台灣人紛紛回到台灣。也因此，以昨天為例，新增的26個確診案例中，有25例來自境外，僅1例在本土感染。因此，隨歐美疫情增溫，台灣確診數快速攀升，相關境管政策是否會做修正？

蘇貞昌未正面回應，僅說，防疫第一波是要防阻國境之外，現在進入到如何圍堵、減災。目前看到境外移入狀況，政府現在還是很嚴謹，希望千萬不要有破口。

李德維追問，回顧自湖北返台的台灣人，第一批只有1人確診，第二批無人確診，「在歐美疫情比台灣嚴重的情況下，歐美台灣人可以自由返台，但被境管局註記的湖北台灣人卻沒有這樣的自由回台灣，如何追求這些台灣人的公平政策？政策會不會改變？」

蘇貞昌強調，註記的人是在武漢，防疫指揮官基於專家會議認為這些人要回來一定要包機，「原因不是拒絕他，而是保護他，也保護2300萬人。」

李德維抨擊，這種作法明顯是雙重標準，為了追求全球台灣人在海外的公平正義，政院難道沒有新的想法？

陸委會主委陳明通表示，武漢是重災區，到今天為止中國對武漢並沒有解封。他強調，在武漢以外的其他地方，國人本來就可以回台灣，但武漢還是重災區，北京政府到現在都還沒有解封，情勢雖然控制中，但台灣還是要小心謹慎。

(中時 )