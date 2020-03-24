新冠肺炎擴及全球，許多電影因疫情影響延期上映，華裔美籍藝人劉亦菲在電影《花木蘭》首映宣傳會後受訪稱自己為「亞裔」，讓大陸網民怒氣沖沖，紛紛在網上崩潰砲轟。

綜合媒體報導，有神仙姊姊稱號的劉亦菲，主演改編自迪士尼動畫電影《花木蘭》，因近期新冠肺炎影響而延後上映。《花木蘭》10日在美國洛杉磯舉辦全球首映會，女主角劉亦菲也現身出席。

劉亦菲在首映會後接受美國《綜藝》（Variety）專訪，她表示，「片中角色的座右銘「忠、勇、真」，是對家人和自我的意義，作為一名「亞裔」非常驕傲，如果我們心有所想，就要盡全力做到最好」。

隨後「亞裔」這詞讓劉亦菲陷入爭議，而這段訪問引起大陸網民不滿，不只在網路上號召罷看《花木蘭》，還揚言要「批鬥、封殺」她，也有許多人痛批「承認是華裔/大陸人身分很丟人嗎？」、「改國籍以後就別來大陸賺錢！」、「數典忘祖」、「花木蘭上映也不會買單」。

劉亦菲受訪自稱「亞裔」遭網友砲轟。（圖／翻攝自微博）

《花木蘭》原定去年11月在美國上映，後來改到今年3月27日，但又因疫情關係延期，在大陸和台灣也都因疫情延期，目前還尚未確認上映時間。

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(中時電子報)