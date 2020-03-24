疫情蔓延全世界，各國積極研究相關治療方法，台灣中醫界也不落人後，嘉義長庚醫院中醫科主任吳清源帶領的研究團隊，從台灣茶葉萃取出一種多酚羥基茶駢酚酮結構的物質「Theaflavin」可結合於新冠肺炎的2019新型冠狀病毒上，此項國內中醫界創新研究已獲國際SCI醫學期刊接受刊登，提供各國科學家參考，盼對疫情能有幫助。

吳清源帶領研究團隊與醫學研究部龍志浩博士、藥劑部主任林育昰、健康資料加值中心主任楊曜旭、高雄長庚醫院醫師周煜倫等人合作，運用電腦高速運算模式，尋找台灣本土植物可能有用的抗病毒藥物，經由深入研究後，發現本土茶葉中有一種多酚羥基茶駢酚酮結構的物質「Theaflavin」，可結合2019新型冠狀病毒。

吳清源指出，「Theaflavin」可結合在控制病毒增生的重要蛋白酶，抑制此蛋白酶活性，進而可能抑制2019新型冠狀病毒增生，此外，這個蛋白酶同時也是新冠肺炎藥物瑞德西韋（remdesivir）所攻擊的主要目標，他們發現的「Theaflavin」也與瑞德西韋（remdesivir）具有類似效果。但此項研究目前僅為電腦運算結果，仍需要進一步的實驗來驗證。

吳清源表示，這項在國內中醫界創新的研究結果，已獲國際SCI醫學期刊醫學病毒雜誌（Journal of medical virology）接受並刊登，研究團隊期望這項研究成果，能開啟更深入的醫學研究，對於疫情能有助益。

(中時 )