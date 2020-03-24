晶華（2707）國際酒店集團近9日股價急跌36.8％、創逾13年新低，在去年營運續繳佳績、維持大方配息政策下，今（24）日股價跟進大盤反彈、攻上漲停價104元，截至11點40分維持逾8％漲幅，力拚站穩百元關。三大法人昨（23）日轉站多方，合計買超218張。

晶華2019年合併營收65.35億元，年減2.1％，為近5年低點。毛利率創33.49％新低，但營益率19.33％創近4年高點。因業外收益年減約32％，歸屬母公司稅後淨利13.44億元，年減1.8％，仍創歷史次高，每股盈餘（EPS）10.58元，創歷史第3高，連2年賺1股本。

晶華去年營收衰退，主因2018年7月起不再認列海外麗晶（Regent）酒店營收，使海外子公司去年營收年減90.39％。不過，其他直營據點營收均成長，台北晶華年增0.47％、捷絲旅年增3.42％、晶泉丰旅年增3.38％、台南晶英年增6.89％，太魯閣晶英則年增達13.01％。

至於去年獲利小幅衰退，主因前年策略結盟洲際酒店集團（IHG）、認列釋股收益3.71億元，墊高比較基期。不過，去年子公司獲利年增1.52億元，且認列日本不動產處分收益1.97億元彌補缺口。若排除一次性收益因素，去年合併稅後獲利仍年增15.65％。

受新冠肺炎疫情衝擊商務及觀光旅遊市場，晶華2020年2月自結合併營收3.78億元，月減44.89％、年減29.03％，創逾7年低點。累計1～2月合併營收10.66億元，年減9.15％，為近6年同期低點。

不過，在短、中期資金無虞狀況下，晶華董事會仍通過2019年下半年股利分派案，擬配息3.9206元，盈餘配發率約82.54％，以23日收盤價94.8元計算，現金殖利率約4.14％。加計上半年配息6.1248元，合計2019年共配息10.0454元，盈餘配發率達94.95％。

因應新冠肺炎疫情對營運的嚴峻考驗，晶華宣布啟動自救方案，包括董事會決議董監事將不領取2019年酬勞，高階主管主動減薪30％，人事部則積極規畫「觀光業轉型培訓」課程，以保障全體同仁工作權益為首要目標。

面對抗疫非常時期，晶華集團各據點將提前進行年度預定的客房整修工程與深層保養清潔，同時研擬全方位的員工培訓計畫，以持續提升品牌優質形象。據了解，今年開業10周年的捷絲旅林森館，即預計4月6日起至6月30日暫停營運，提前啟動全館裝修計畫。

晶華董事長潘思亮表示，員工、股東、消費者與社會大眾的權益必須兼顧，感謝晶華董監事們支持自救，並感念主管願意共體時艱。集團將持續優化產品面與服務面競爭力，善盡企業社會責任，維持最好的戰力來迎接未來挑戰。

(時報資訊)