黃少祺廣告中展現精實肌肉。（NewCal男仕香提供）

黃少祺代言攝護腺保養膠囊產品。（NewCal男仕香提供）

本土劇男神黃少祺日前以七位數酬勞接下攝護腺保養產品廣告代言，拍攝一連串平面以及影像廣告，分別展現出「紳士」、「陽光」、「性感」風格，外型帥氣、肌肉精實的模樣，令粉絲狂讚「男神凍齡到不可思議」。其實當初一收到廠商邀約，黃少祺也驚呼：「沒想到我的攝護腺竟然能讓我賺代言費！」

該品牌之前推出女性專用的私密香保養產品大賣後，便開發男仕香相關產品，積極邀約黃少祺代言，對於成為攝護腺保養膠囊的代言人，黃少祺說：「上次在香水代言活動時聊到我的攝護腺健康檢查有點鈣化，沒想到之後就收到這個代言邀約！覺得很不可思議！」他也因為做了生平第一次全身健康檢查後，深深覺得男人除了外在，內在的保養更為重要，「只有內在保養得宜，才能散發男性的自信與魅力」。

這次廠商請來拍攝廣告的團隊都大有來頭，有阿妹、蔡依林等許多天王天后御用的平面攝影師江民仕，楊丞琳、徐若瑄的MV導演阿怪以及飛輪海、潘瑋柏造型師王威翔等。黃少祺難得廣告中展現不同風格，為了讓拍攝時可以呈現最佳狀態，黃少祺說自己還從農曆年前就開始加強健身並且晚餐盡量都不吃澱粉和高熱量食物，拍攝前一天開始也讓自己稍微脫水一些。所幸拍攝當天非常順利，看到廠商滿意的表情後，原本拍照時緊張到臉部肌肉繃緊緊的他才慢慢展開笑顏。

(中時 )