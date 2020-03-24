一名洋妞去年2月在台東海濱公園，獨自在沙灘上作日光浴，竟遭1名王姓男子伸淫手，狂摸乳房與下體，嚇得當場驚聲尖叫，並持手機拍下王男落荒而逃的畫面，警方事後將王男逮捕送辦，台東地院依妨害性自主罪，將他判刑1年2個月。

這起洋妞遭伸鹹豬手一事，發生在去年2月27日，據洋妞指控，當天中午她在海濱公園做日光浴，發現1名男子躲藏在石頭旁偷看她，男子查覺被發現，一度離開，但沒多久又繞到石頭另一側，並靠著她用手環抱肩膀，還將手伸進比基尼內摸胸部及下體，嚇得她抵抗尖叫，淫狼才停手。

洋妞表示，當她收拾東西準備離開時，男子漸漸遠離，但仍躲在步道與草叢中向她招手，嚇得她拿出手機蒐證，男子才用衣物遮臉逃走，警方獲報不久就將王男逮捕送辦。

法官庭訊時，根據洋妞提供的證詞及蒐證畫面，認為王男心虛才會用衣物遮住口鼻，不符常理，遂依妨害性自主罪判，他1年2個月有期徒刑，可上訴。

(中時電子報)