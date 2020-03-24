◎國民黨新人事曝光 黃復興大換血

國民黨24日將發布一波新人事，屬中央黨部一級主管的革命實踐研究院長將由台北市議員羅智強出任；眾所矚目的大陸事務部主任將由台大政治系教授、前大陸部副主任左正東代理。此外，黃復興黨部主委金恩慶為協助「世代交替」，上周已向黨主席江啟臣請辭，並推薦兩位接替人選，近日可望定案；由於黃復興包括金恩慶、副主委韋渝惠及13位支黨部主委同時請辭，國民黨這支鐵衛部隊將全台大換血。

◎台人滯留秘魯 外交部：想離境者將提供協助

新冠肺炎疫情持續擴大，秘魯緊急宣布中斷陸海空運輸，導致有台人滯留，外交部發言人歐江安今天表示，目前留在秘魯的60多位我國旅客，有人想回來，有人想繼續旅遊，外交部尊重其意願，對於想離境的國人，駐秘魯代表處將持續保持聯繫及提供必要協助。

◎疫情還要燒多久？陳建仁給答案

新冠肺炎全球延燒，副總統陳建仁深夜發文認為，肺炎肆虐的緩和，至少還需要兩個月的時間。面對外界呼籲全台普檢聲浪，他說，絕大多數病例無法追溯感染源的國家，才有必要採取普檢。臺灣加強密切接觸者及高風險族群的病毒檢驗，「是合宜的、有效的、而且符合成本效益的！」

◎2年前拜師學舞 王建復8字悼劉真

「國標舞女王」劉真22日晚間10點22分因病辭世，帶給親友與喜愛她的粉絲無限哀痛。她兩年多前曾在民視八點檔《幸福來了》客串演出，劇中擔任王建復、蘇晏霈的國標舞指導老師。正在趕拍TVBS《女力報到之愛神來報到》的王建復23日深夜收工後在臉書發文，他除了祝劉真一路好走，也巧妙將她的名字寫成「劉在眾心、舞真動人 」這8字祝福，並提醒大家「把握當下，珍惜、關心身邊的人事物」。

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(中時電子報)