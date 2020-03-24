北部地區為設施短期葉菜類重要產區，不僅穩定夏季蔬菜產銷，並就近提供北部都會區消費市場。但短期葉菜生產具栽培期短、根系淺、需水量大又怕土壤過溼等特性，栽培管理上需穩定供水才能維持品質及產量。行政院農業委員會桃園區農業改良場長期投入設施蔬菜栽培管理技術開發，近年來更導入智慧環控技術，加強數據化精準管理，達到省工省水，讓農民輕鬆種好菜。

桃園場依據農耕需求建置智慧農業開發系統，以及研發低成本無線傳輸環境感測器與控制器，長期監測數據上傳開發系統，並應用系統視覺化編輯器功能，讓程式「麻瓜」也能自己設計自動灌溉控制程式，實現數據化與自動化管理，大幅減少作業人力。

桃園場表示，去年已將研發成果推廣到桃園市桃城蒔菜農業生產合作社，輔導其75棟簡易溫室(約2.5公頃)安裝環境傳感器及灌溉控制器，並依據農場管理模式設計智慧灌溉程式，可視天候狀態自動調適。另外，由於農場只用2部7.5馬力的抽水馬達輪灌所有溫室，為穩定噴灌水壓，因此透過程式調控每次只灌溉1間，所灌溉水量可紀錄於Google試算表，當設備離線或遇高溫時，則可即時發布警訊至手機。

此外，程式設計手動補水機制，讓巡田員工對於異常乾旱園區，可透過手機啟動補水程序。桃園場預估自動灌溉可讓農場每年節省管理工時1,218小時，並可依據天候狀態，適時調整灌溉量，精準用水，節省水資源。

桃園場指出，農業技術與經驗程式化後，配合監控裝置進行遠端管理，精準化生產模式，不再受限人力與距離，可使經營規模最佳化，為農業創造高價值。

(工商 )