因肺炎疫情影響，全球封城及在家上班上課，宏遠投顧表示，目前似乎唯有PC、NB、PAD等，因遠端上班及上課的大量需求，造就近期很多公司及個人購買而有缺貨情況，近期PC相關廠商業績將會由於其他電子產品，因此，近期投資可留意相關的上下游供應鏈，PC 產品比重越高，受惠將會最大。

宏遠投顧表示，PC、NB、PAD等缺貨，雲端需求強勁，第一波受惠廠商是PC品牌通路廠（賣到沒貨了），包含宏基、華碩兩家公司，尤其宏基比重最高也應該是最純的公司。華碩還有3成手機營收，且股價基期較高。其次則是技嘉及微星受惠也大。

再來就是PC及伺服器代工廠，包含仁寶、廣達、英業達、緯創、神達也會受惠；另零組件廠包含瑞儀、奇鋐、雙鴻、群光、群電、茂達、新普、嘉澤、南亞科、華新科、志超、翰宇博德、譜瑞、緯穎、凡甲、健策等也可留意。惟譜瑞、緯穎、新普、嘉澤、凡甲等股價基期稍高。

宏遠投顧分析，若從股價基期及市場需求端來說，可留意宏碁，因為股價從2007年底的105元跌到目前不到14元，股價基期最低，風險最低，也可能成為護盤個股；另技嘉目前漲幅不大，也可留意，南亞科也是剛漲上來，今日早盤曾觸及漲停價。

宏遠投顧認為，近期PC端需求強勁及有缺貨情況，PC業績佔公司營收比重越高的公司受惠最大，近期股價除跌深反彈外，也是「有基之彈」。

(工商 )