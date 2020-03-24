新冠肺炎重創義大利，義大利更傳出首位因疫情病逝的知名電影演員。據當地媒體《Telecinco》報導，義大利女星露西亞波賽（Lucia Bose）因新冠肺炎辭世，享壽89歲，他的藝人兒子馬吉爾（Miguel Bose）23日在社群網站上公布母親離世的訊息，寫道：「親愛的朋友，我的母親剛剛去世了，她現在在最好的地方。我將把您放在心中，我親愛的媽咪。」

兒子馬吉爾23日在社群網站上公布母親離世的訊息。（摘自Miguel Bose推特）

露西亞波賽在1947年意大利小姐選美獲勝，並在意大利電影新寫實主義時期成為演員，與費里尼、安東尼奧尼、朱塞佩·德·桑蒂斯等名導多次合作，出演電影包括《不戴茶花的女子》、《愛情故事》、《愛情神話》《羅馬11時》、《橄欖樹下無和平》等。1956年與西班牙鬥牛士Luis Miguel González Lucas結婚後，波賽一度退出演藝圈，撫養子女，並在1960年代回歸影壇。

(中時 )