新冠疫情全球大流行，各地封城造成民眾狂搶物資亂象，國外傳出民眾買槍自保，台中市警局為遏阻黑道幫派分子伺機而動，3月16日起至3月22日止為期7日，配合內政部警政署執行109年第1次「全國同步掃黑專案行動」，共計檢肅治平專案目標3人、組織共犯21名成員到案，並查獲改造手槍2枝、子彈5顆、半成品子彈45顆及第二級毒品等贓證物。

其中第四分局會同刑事警察局偵查第六大隊共同檢肅竹聯幫地虎堂堂主綽號「阿虎」之吳姓男子，身兼統促黨嬴政黨部主委的他自106年8月起，覬覦台中市南屯區一處社區管委會管理費及租金收入，竟率幫眾操縱該管委會藉以牟利，如遇管委會成員稍有不從，即出言恐嚇或擾亂會議進行，造成住戶恐慌。

此外，吳男另夥同其妻設局詐騙一名被害人新台幣410萬元並侵占車輛，被害人敢怒而不敢言，行徑囂張。

而第五分局檢肅暴力討債集團首腦李嫌及其成員7人。豐原分局則查獲佯稱具黑道背景的黃嫌及成員5名，黃嫌第人除涉及恐嚇取財外，並利用無知被害人崇拜仰幕之心態，進而吸收為該犯罪集團成員，當成員了解真相後，欲脫離該組織，黃嫌則率幫眾予以毆打、凌虐並脅迫簽立本票，被害人後因無力交付金錢，恐遭不測，始向警方報案。

中市警局強高，全國齊心防疫之際，為免不法分子與黑幫掛勾，藉疫情期間囤積、哄抬防疫物資，除針對是類案件加強查緝外，並持續聚焦鎖定涉及街頭聚眾鬥毆幫派、暴力討債集團，以防制幫派分子於疫情期間藉端滋事、擾亂社會秩序，影響政府防疫工作。

(中時 )