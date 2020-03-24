經濟部日前函詢勞動部，受到新冠肺炎影響的產業，可否適用勞基法32條第4項但書加班上限、勞基法40條放寬一例一休等？勞動部回應，因為新冠肺炎疫情延燒，只要是經濟部所訂的「因新冠肺炎發生營運困難」產業，可在「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」實施期間，意謂從即日起至明年6月30日，若因復原重建等工作即可適用勞基法32條第4項放寬加班上限及勞基法40條放寬一例一休等等限制。

勞基法規定「若未經工會或事業單位同意，單月加班上限為46小時」，但也明訂，若因天災、事變或突發狀況等，可放寬加班上限，但應給予雙倍工資；而也明定若因天災、事變或突發狀況，雇主可使員工在休息日、例假日、國定假日等上班，但停止假期工資，應加倍發給，並應於事後補假休息。

經濟部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業事業紓困振興辦法第3條指出，受影響產業包括製造業、服務業、其他經主管機關認定之產業，受影響事業標準為今年1月起任連續2個月，其平均營業額較去年12月以前六個月或前一年同期平均營業額減少達15％，經認定屬實即屬紓困的產業，意謂只要經濟部認定的產業，就可以適用放寬加班上限、一例一休等限制。

勞動部提醒，當雇主要使勞工適用勞基法32條第4項延長工時時，應在開始後24小時通知工會，無工會組織，則應報當地主管機關備查，並在事後補給勞工至少12小時的休息時間。而如要適用勞基法40條的放寬一例一休、國定假日、特別休假等，則應事後24小時內，報請當地主管機關核備。

(中時 )