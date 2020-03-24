台北市議員徐巧芯開設的「日知學塾」線上課程網站今上線，將結合政治職場體驗，開放40歲以下青年踴躍報名。（趙婉淳攝）

籌備一年多，台北市議員徐巧芯開設的「日知學塾」線上課程網站今上線，將結合政治職場體驗，開放40歲以下青年踴躍報名，前新北市長朱立倫、立法院黨團總召林為洲、首席副書記長林奕華等人均現身支持。柯志恩打趣地說，期盼「破例」讓60歲以上的不分區立委也參加，此話一出，引起在場哄堂大笑。

「日知學塾」第一階段邀集跨世代講者合力打造7門線上課程，完訓學員有機會獲推薦至20個立委及議員辦公室、智庫、基金會進行64小時有薪職場體驗，優秀學員還可獲得5000元獎學金。

發起人、台北市議員徐巧芯說明名字由來，「日知」是清末民國初期，為推翻滿清的知識份子定期舉辦「日知會」，她透露，前行政院長江宜樺花了20分鐘說明中華民國歷史，告訴年輕人中華民國的重要性。

徐巧芯說，自己是政治系畢業，但參政後發現所學與實務挑戰大不同，開設「日知學塾」就是要開設「真正的政治系」。

前新北市長朱立倫也現身力挺，並預錄大師講座，提供實習機會。他說，一年多年徐巧芯跟他提到這項規劃，他也希望能有機會和大家一起努力，不希望只有一種聲音，好像另外一種專制獨裁，公共事務參與需要大家不斷辯思討論。

朱立倫表示，「我自己曾是國民黨主席，身為黨員一份子，若有好朋友願意推動，對國民黨絕對是正面，尤其江啟臣剛當選，這都是力量延伸，未來的希望種子」。

此次合作協力的包括朱立倫、前行政院長江宜樺，以及中生代立院黨團幹部林為洲、蔣萬安、林奕華等近30個單位，新任國民黨主席江啟臣也支持本計畫，除提供立院辦公室職場體驗名額，也委由國民黨副秘書長柯志恩出席致意。

柯志恩打趣地說，離開黨中央後，發現藍營的朋友都還蠻年輕，她當場和在場的林為洲請命，期盼也讓不分區立委來上課，由於日知學塾開放40歲以下青年朋友，她期盼「破例」讓60歲以上的立委也參加。此話一出，引起在場哄堂大笑。

林為洲說，不受年輕人青睞就是國民黨要面臨的問題，每次喊改革，但最後都變成裝飾品，或者如身上一朵花（意指曇花一現），因此，應從基本文化、結構、權力、思想來徹底改變國民黨，希望外界給予國民黨機會。

(中時 )