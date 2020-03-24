國軍防疫包，消毒水、藍白拖等18樣做「最壞打算」。曾薏蘋攝

新冠肺炎疫情，蔡英文總統今上午到台南視導陸軍步兵第203旅「防疫整備」，並視察國軍「防疫包」；上校旅長陳生平指出，內容物包括個人換洗衣物及日常生活用品等18項物資，做「最壞的打算」，以便迅速與確實的實施防處，從消毒水、內衣褲到藍白拖等樣樣俱全。

陳生平說，為確保指揮中樞及業務作業效能，不因疫情影響而癱瘓，遵國防部「分區分流」及「異地辦公」指導，規劃分隔各辦公處所作業人員，並製作分區分流小卡，詳細律定個人行動、用餐、浴廁等規劃，做「最好的準備」，以防範群聚及交叉感染風險；另外為執行疫情處置、監控等防疫工作，單位結合「救難包」概念，發展出簡易「防疫包」，

上尉補給官王婉綺指出，防疫包裡面內容計有公發物品、枕頭等七項，還有各種物品、酒精等，像枕頭的部分，如果這個都是公發的，如果有破損等狀況，都可以去詢地區、地區補給分庫去做鑑定更換。

她說，還有內衣、平口內褲跟襪子、毛巾。這四樣東西就是每年會適時撥補一次，如果像女性官兵，不會撥補消耗性的服裝，都是改撥補980元的代金可以去外面自行籌補；個人物品、酒精的部分，也都是個人日常生活的需求添購，然後自行攜帶放進防疫背包裡面，如果疫情威脅時，就是可以很迅速準備防疫背包再去做隔離。

陳生平說，今天剛好也是軍事訓練106梯的役男報到，為了因應疫情，入營役男在203旅協同徵集直轄市及鄉鎮區公所等役政單位陪同下，於各區公所完成體溫量測，並由該旅編組幹部，採複式確認體溫正常後，始可前往營區報到；另接訓單位全程於戶外開設報到站，針對入營役男實施「出國人員調查」、「資料填寫」、「隔離管制」、「病史詢問」及「體格體位判定」等積極管制作為。

(中時 )