面對在全球蔓延的新型冠狀病毒肺炎，美國和大陸不斷互相指責。分析人士指出，新冠病毒加深了兩國的不信任，愈來愈多的產學界人士主張，美國應該在社會和經濟上與大陸保持距離。疫情後，因美中貿易戰導致的美中部分脫鈎可能將進一步加劇。

美國挑起的美中貿易戰尚未完全熄火，又因為新冠病毒疫情再開闢一條新戰線：媒體和輿論戰。從互相驅逐記者、互罵是病毒來源，中美的裂痕愈來愈深。

VOA美國之音報導，美國智庫威爾遜中心「基辛格美中關係研究所」主任戴博（ Robert Daly）上周四在一場有關新冠病毒將如何影響美中關係以及中國與亞太國家關係的的視頻研討會上說，「我們太缺乏互信。明明面臨迫在眉睫的問題，應該共同合作的時候，我們也無法合作。」戴博說，兩國部分領導人的口水戰是「幼稚和愚蠢的」，將全球如何拯救人民生命的注意力轉移到了地緣政治上。

同時間，美國官員和議員已經在多個場合呼籲將醫療物資供應鏈轉移回美國。美國聯邦參議員約翰·科頓（Tom Cotton）和聯邦眾議員麥克·加拉格爾（Mike Gallagher）19日提出《保護我們的藥品供應鏈免受中國（侵害）法》，旨在消除美國對中國藥品及其它必需品的依賴。

科頓在一份聲明中說：「中共因自己的失敗而引發大流行病，但卻反過來威脅要切斷美國獲得重要藥品的管道。是時候將美國的救命藥品供應鏈從中國撤出了。我們要讓中共為造成這場全球性的緊急狀況付出代價。」

美國企業研究所（AEI）常駐研究員馬克·蒂森（Marc A. Thiessen）19日在《華盛頓郵報》撰文說，美國應該在社會和經濟上與中國保持距離，「中國政府的行為導致冠狀病毒大流行是美國重新評估其與北京的經濟聯繫並發展藥品和關鍵技術替代供應鏈的機會。中國關於病毒的謊言使我們陷入衰退。現在該使我們的經濟和國家安全擺脫對欺騙政府的依賴。」

美國企業研究所的政治經濟學家、中國問題專家史劍道（Derek Scissors）和亞洲研究主任卜大年（Dan Blumenthal）此前也發表共同聲明說，美國應該在對國家安全、繁榮和民主價值觀非常關鍵的領域與中國進行經濟切割。

此外，《外交政策》雜誌3月20號刊登題為「新冠疫情後，世界將會變成什麼樣？」的文章。文章共採訪了12位學者，不止一位學者提到了新冠疫情對供應鏈以及全球化的影響。

美國外交關係協會會長理查德·哈斯（Richard Haass）說：鑒於供應鏈的脆弱性，預期世界將朝著選擇性的自給自足（以及由此產生的脫鈎）邁進更大的步伐；對大規模移民的更大反對；鑒於人們認為有必要投入資源用於國內重建以及應對危機造成的經濟後果，因此，各國可能會降低解決區域或全球問題（包括氣候變化）的意願或承諾。」

甚至還有學者提到，新冠病毒肺炎是壓倒我們所瞭解的經濟全球化的最後一根稻草。

(中時 )